政府会议聚焦能源与信息通信项目推进

能源部、数字部及“萨穆鲁克卡泽娜”国家福利基金等部委和国营机构负责人就相关工作情况进行了汇报。

能源部数据显示，当前哈萨克斯坦运营着230座电站，其中156座为可再生能源设施，总容量超3吉瓦。2024年发电量1179亿千瓦时，消费量1199亿千瓦时。

为填补缺口，计划至2035年新增26吉瓦发电能力，其中10吉瓦项目在推进，2025年新增621.5兆瓦。

会议特别关注近零排放清洁煤技术项目，包括埃基巴斯图兹GRES-3（2.6吉瓦）和库尔恰托夫热电厂（600-700兆瓦），这些项目旨在逐步替换老旧煤电厂，符合2060年实现碳中和的目标。

正在推进的项目还有突厥斯坦州1吉瓦蒸汽-燃气电站（2027年投产），2028年投产埃基巴斯图兹GRES-2第三能源块（540兆瓦），2026年完成阿拉木图热电厂燃气改造（容量超1吉瓦）等。

西部电网与国家统一电力系统的整合及南部地区增容项目总投资超3560亿坚戈。

Фото: UKIMET

会议还审议了信息通信基础设施发展项目。别克帖诺夫指出，这些项目在数字经济转型中至关重要。

数字发展部数据显示，全国6179个村庄中，42%已接入高速数据网络。计划至2027年底，通过光纤网络覆盖3781个村庄，总长度超16万公里，覆盖率达90%。

为强化哈萨克斯坦作为欧亚数字中转枢纽地位，2026年底前将提升国际数据传输份额，相关建设包括跨里海干线和“西-东”超高速干线，总投资30.7亿坚戈。另计划至2027年底，实现全国包括4万公里省际公路在内的移动网络覆盖率达99%。

在数据处理领域，计划至2030年建成10个不少于Tier III级、总容量约2万IT机架的数据中心。2025-2030年间，信息通信技术行业预计吸引约1.3万亿坚戈投资。

别克帖诺夫强调，总统提出了实现电力自给自足和建立储备的目标，推进主要能源项目是确保经济稳定的战略任务。能源系统的稳定运行将为工业增长和地区发展奠定基础，同时为引入数字解决方案和人工智能项目创造条件。他要求确保新电力项目按时投产。

【编译：木合塔尔·木拉提】