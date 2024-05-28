政府会议：制造业增长达105.2%

沙尔拉帕耶夫介绍称，截至4月底，制造业固定资产投资增长19.9%，达到4032亿坚戈。与此同时，制造业对国民经济的贡献为43亿坚戈。前四个月，制造业增长达到105.2%。

据悉，今年前四个月，冶金工业生产铸铁100万吨、钢130万吨、扁钢83.4万吨、铝8.74万吨、锌8.9万吨、铜15.98万吨。今年，计划实施21个项目，使冶金行业投资额达4642亿坚戈，创造4700多个就业岗位。

沙尔拉帕耶夫还强调，获得政府支持的企业将相应承担扩大生产和提高本地含量份额的义务。

-已出台规范性文件，规定大型企业必须制定国内生产发展规划，并提高国有商品在自然垄断主体采购中的份额。这些规划应包括签订承购合同和长期合同、创建中小企业配套区等措施。同时，将对获得政府激励措施的企业提出相应义务，要求他们在施工过程中使用本国产品。-沙尔拉帕耶夫表示。

【编译：阿遥】