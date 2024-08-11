哈萨克斯坦政府将卡沙甘油田索赔额提高至1600亿美元

卡沙甘油田的开发历程一直充满波折。此前，哈萨克斯坦政府曾要求参与开发卡沙甘油田的国际石油公司支付165亿美元赔款，以补偿该巨型油田在开发过程中因延误、技术问题和超支而产生的费用。后来索赔金额急剧追加，增至1380亿美元。今年春天，有消息称政府将索赔金额提高到1500亿美元，而如今这一数字已达1600亿美元。

能源专家阿斯卡尔·斯马伊洛夫对这一索赔金额的增加进行了分析。他表示，这与哈萨克斯坦总统提出的到2029年将国内生产总值（GDP）翻一番的目标密切相关。斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦政府认为，如果卡沙甘项目能够按照运营商的承诺顺利实施，过去20年应有1380亿美元流入国库。按照目前的油价计算，这一索赔金额大约相当于2.5亿吨石油，几乎相当于卡沙甘油田15到20年的产量。

-承包商曾承诺2005年实现首次商业性开采，后来推迟到2008年、2013年，再到2016年。也就是说，已经过去了近20年了。从这个角度来看，这个数字是合理的。20年的产量，2.5亿吨，大约就是1380亿美元。-斯马伊洛夫说。

【编译：阿遥】