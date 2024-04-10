会上，副总理塔玛拉·杜伊谢诺娃就相关措施的实施情况进行了汇报。

政府总理强调指出，政府要对遭遇洪灾影响的灾区群众提供全面系统的援助和支持。

政府总理别克帖诺夫表示，截至目前，全国各地洪灾影响区域被疏散的居民数量已经接近8.8万人，其中有8 472人在临时安置点居住。

- 疏散属于一种临时性的措施，我们必须为那些因为洪水导致自身房屋无法居住的居民提供良好的临时居住房屋。- 总理说。

总理还要求各部门高度重视对灾民临时安置点的各项保障工作，确保居民能够得到高质量的食品供应，以及稳定的卫生环境和医疗服务。

此外，将灾民从临时安置点向稳定的临时住房进行迁移的工作也必须在遵从被疏散居民的意愿基础上有序良好的开展。如果居民希望继续居住在之前被洪水淹没过的房屋当中，则地方政府有义务为他们提供各种必须的帮助和支持。

同时，对于屋主无法照顾的房屋，为确保其中的财产不受不法分子偷盗或损毁，内务部需要派人予以监管。

在教育方面，政府总理强调，当前受洪水影响地区的130所学校已经转入线上授课模式，教育部门需重视对这些区域学生的教育安排，并重视被疏散人员中未成年人的受教育情况。

此外，总理则成只能机关在洪水活跃期结束后，解决为灾区师生提供技术装备的问题。

政府总理表示，在已经宣布紧急情况的区域中，一部分地区的居民担心当地在灾后出现疫病传播情况。因此，卫生部需要就此予以特别关系，在洪水形势稳定后立即开展清洗和消毒等措施，并对当地供水系统等进行综合性的清理和消毒。

同时，为防止洪涝地区发生恶性疫情的传播，农业部和抗疫工作组需与各地方政府密切合作，迅速完成对动物尸体的收集和销毁工作，并确保提供足够的设备、人员和必要的消毒剂来实施这一措施。

针对灾后重建工作，政府总理表示，需要有限修复公共基础设施，学校和幼儿园、医院和诊所。这项工作的实施中应严格控制建筑工程质量。

总理同时强调，基础设施重建工作的每一笔订单和开支都必须确保遵守公开透明的原则，全程都要有社区公民代表的参与，所有拨款资金的来源和去向都要予以实时公布。

工业和建设部此前提出了为灾区提供重建住房的两种样板模式，即80平米和160平米的房屋建设方案。其中，面积为80平方米的为3室独立住宅；而总面积为 160 平方米的属于两居室公寓。

已开发的住宅项目正在接受国家专业技术鉴定，这将确保所有地区采用标准化方法。相关工作将按照这一方案予以执行。

据悉，尽管水位尚未完全消退，各地政府还在进行技术检查，以评估受影响房屋所需的修复工作量。

【编译：木合塔尔·木拉提】