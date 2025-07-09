哈政府推进水务现代化改革 落实总统节水与防洪战略

根据总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，哈萨克斯坦政府通过水资源与灌溉部持续推进水务领域现代化改革，包括新建水库、修复现有设施、引入数字技术和节水解决方案，旨在确保水资源可持续高效利用、应对气候变化挑战并保障水资源的可及性与质量。

政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫近期指示地方成立区域指挥部，管理灌溉季水务风险，推广节水技术和加强违规行为监管。

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新《水法典》推动现代化管理

2025年4月9日，总统签署新《水法典》，并于6月生效，旨在通过节水机制、保护水体和防范水资源短缺及污染，全面升级水务基础设施。

新法典基于五项原则：强化水资源作为生态环境和经济发展的核心作用、强调其经济价值、综合利用地表和地下水、促进高效节水以及公众参与水资源管理。

新法典引入综合管理计划和流域计划，强化高风险水利设施的多因素检查和安全声明制度，完善水务违规行为的责任追究机制，并通过监测和部门协作打击非法用水。

大规模水库建设和灌溉现代化

全国现有1395座关键水利设施，其中560座需维修，20座处于紧急状态。根据《2024-2030年水资源管理发展规划》，到2030年底，计划新建42座水库、修复37座现有水库，以保障农业稳定供水、减少洪水风险并降低对跨境水资源的依赖。

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新水库将保护216个定居点免受洪水威胁，收集15亿立方米洪水，并将灌溉面积扩大29.5万公顷。

2025年，计划通过国家预算和国际资金实施98个项目。

在现代化灌溉方面，克孜勒奥尔达、江布尔和突厥斯坦州正在推进灌溉网络自动化。例如，克孜勒奥尔达州已启动232公里水渠的自动化水量监测项目，计划2025-2027年完成2600多公里水渠的自动化改造。类似项目也将在突厥斯坦（80条水渠）和江布尔（77条水渠）实施。自动化将减少20-30%的水资源浪费，覆盖超42万公顷灌溉土地。

节水技术推广与人才培养

政府通过补贴激励农民采用节水技术，如喷灌、滴灌和激光平整，补贴比例从50%提高至80%。2024年，节水技术覆盖灌溉面积增至15.8万公顷，计划到2030年达130万公顷。

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此外，为解决水务领域1.7万名专业人才缺口，科学与高等教育、水资源与灌溉及教育部门制定了2024-2025年人才培养路线图，包含28项措施，涉及更新教育项目、提升高校和职业技术教育设施等。

2025年起，105名水务专业人员将在中国接受培训，学习水务设施规划、防洪减灾及水资源管理。

社会保障与国际合作

为吸引高素质人才，水务行业员工工资持续提高，2024年起平均工资增至20.4万坚戈，计划2025年下半年增至30.5万坚戈。

国际合作方面，2025年4月在撒马尔罕举行的中亚国家间水务协调委员会会议，确定了锡尔河向哈萨克斯坦供水37亿立方米等协议，确保灌溉季水资源供应。

通过上述措施，哈萨克斯坦正构建可持续的水资源管理体系，逐步解决水资源短缺、洪水防治和农业供水问题，为经济和社会发展提供坚实保障。

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【编译：木合塔尔·木拉提】