政府推进“舒适学校”国家项目 目标到2026年建成369所新型学校

根据国家元首的指示，目前正在实施的“舒适学校”国家项目，意在计划到2026年前建成369所新型学校，提供74万个学位。目前，217所学校的建设工作正在积极推进中。

该项目特别关注教育环境的功能性和安全性。新学校将为小学和高年级学生分别设立独立区域。安全措施也得到了加强，通过引入现代技术手段提高安全，为需要特殊教育的儿童创建无障碍环境。同时，新学校将配备现代化的教室和设备等优质教育资源。

在学校建设过程中，将优先采购和使用哈萨克斯坦本地生产的产品和材料。国家项目中，哈萨克斯坦生产的材料占比达70%，其中建筑材料的比例高达90%。所有家具产品均为本国产品，确保支持本地制造业的发展。

据«萨姆鲁克-卡泽纳»国家基金报告，首批学校将提前完工。今年8月，在新学年开始前，将开放21所舒适学校。根据计划，9月将再开放18所，10月开放58所，到年底前，总共112所学校将投入使用。

此外，通过多种渠道，国内还在建设85所学校，其中8所已经投入使用，计划在新学年开始前再建成30多所。

会议还讨论了国家项目第二阶段的组织问题。特别是要求尽快开展招标程序，确定承建152所舒适学校的施工单位，这些学校计划在2025年底前投入使用。

会议最后，斯卡利亚尔指示相关政府机构和组织，确保最大限度地使用本国产品，对施工质量进行严格控制，并确保按计划完成学校的建设和投入使用。

【编译：达娜】