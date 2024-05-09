政府总理向拉赫姆詹·霍什卡尔巴耶夫纪念碑敬献花圈

政府总理及其他参加献花仪式的来宾们，向在战争年代为保卫家园牺牲的无数先烈，以及从战火中凯旋并在和平年代继续为国家做出奉献、在当下已经离世的功勋老兵们致以一分钟的默哀。

政府总理强调，在人类历史上最惨烈的战争当中，哈萨克斯坦人民表现出了非凡的勇气，作出了巨大而不可磨灭的贡献。

-正是在伟大的先烈们的牺牲基础上，我们这些后人才得以享有和平的人生，能够对未来充满希望。- 沃勒扎斯·别克帖诺夫说。

政府总理指出，诸如包尔詹•莫穆舍吾勒、萨赫达特·努尔马甘别托夫、拉赫姆詹•霍什卡尔巴耶夫阿丽娅•莫勒达古洛娃、曼乔克•玛美托娃等哈萨克英雄儿女的英雄事迹，将被哈萨克斯坦人民永远铭记心中。

- 为了保卫我们的家园而奋战的勇士，永远不会被哈萨克斯坦人民所遗忘，他们将永世被人民称颂。- 沃勒扎斯·别克帖诺夫说。

哈萨克斯坦政府总理还向全体哈萨克斯坦人民致以胜利日的节日祝贺，并祝愿国家和人民永享和平与幸福。

【编译：木合塔尔·木拉提】