政府总理：大型企业在技术创新和经济发展中发挥关键作用

别克帖诺夫在会上指出，国家正积极推进改善投资环境、挖掘工业潜力、解决基础设施问题和发展实体经济的工作。这一过程中，大型企业在推动国家技术创新方面发挥了重要作用，并为中小企业的成长创造了机会。

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会议期间，能源、加工业、石油天然气、采矿冶金、农业、交通运输、金融、医疗卫生、IT、旅游等领域的代表纷纷提出了具体建议。他们特别强调了对国内生产商的支持，尤其是在深加工金属、石油化工等优先领域的新项目方面。

与会者还特别关注国内价值链的建设。政府正与“阿塔梅肯”企业家协会共同制定一种新的方法，以确定商品、工程和服务中的本地成分。别克帖诺夫强调，这一新机制将更加公平，有助于为国内企业的发展注入新的动力。他指示相关部门加快推进这项工作。

会议还讨论了扩大人工智能系统应用和发展数字技术的议题。与会者强调了发展旅游业、住房和公用事业、绿色金融的重要性，这些举措旨在促进生态友好、节能和低碳项目的实施。

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会议上，保障国家稳定供电的问题也引起了与会者的关注。企业代表一致支持国家元首发展核能的倡议。

别克帖诺夫在总结时强调，要实现国家元首提出的发展目标，必须积极调动企业参与实体经济的建设。他要求相关部委深入研究企业提出的建议，推动相关工作落地实施。

【编译：阿遥】