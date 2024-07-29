政府总理：地方政府工作绩效与居民生活水平挂钩

（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，29日，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫主持召开议会会议，重点讨论如何通过提高国家支持措施的效率来改善国民生活质量。会议特别关注了“家庭数字卡”项目的进一步完善，并展示了“社会数字钱包”和“学前教育机构债权融资”项目的最新进展。

别克帖诺夫在会议中强调，地方行政长官的工作绩效必须与当地居民实际生活水平的改善直接挂钩。基于“家庭数字卡”平台，政府将对所有哈萨克斯坦家庭的福祉进行持续监测和分析，评估标准包括紧急、危机、满意和美满等五个层级。地方政府的工作绩效将根据家庭从低收入向高收入水平的转变情况来评估。目前，“家庭数字卡”的初步成果已经得到了联合国和其他国际机构的认可。

Фото: ҚР Үкіметі

别克帖诺夫要求地方行政长官将“家庭数字卡”作为制定和实施中长期政策的参考，主动识别有需要的家庭，提前预防其陷入困境，并总体上减少贫困、失业和隐性就业。他要求各地区行政长官与中央政府共同开展针对性工作，减少“危机”和“紧急”状态家庭的数量。

会议还讨论了“社会电子钱包”项目，该项目旨在提高政府支持措施的透明度和及时性。目前，该项目已在试点阶段，为居民提供了免费和优惠的学校午餐以及药品。下一步，政府将扩大该项目的试点范围，并研究通过电子支付平台和数字货币发放补贴的可行性。

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此外，会议介绍了“学前教育机构债权融资”项目，该项目旨在提高学前教育质量。通过“资金跟着孩子走”的方式，家长可以选择心仪的幼儿园，从而提高幼儿园之间的竞争，并降低腐败风险。会议要求教育部在2025年1月前完成该项目奇姆肯特和塔拉兹的试点工作，并将其推广至全国。

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【编译：阿遥】