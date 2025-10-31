政府总理：首都将建中亚唯一质子治疗中心

别克帖诺夫指出，按照国家元首的重要指示，近年来哈萨克斯坦政府高度重视医疗领域的发展，特别是在医疗旅游方向上不断推进。

—我们正努力提升医疗机构和服务机构的整体水平，并在疗养院和度假康复机构基础上，打造高质量的创新型医疗与康复服务。为实现这一目标，政府已批准《至2029年旅游业发展构想》。-别克帖诺夫表示。

据总理介绍，卫生部已制定了发展医疗旅游的路线图。为推动疗养与康复产业发展，2022年成立了疗养学与医学康复研究所。目前，哈萨克斯坦共有两家疗养院——“曼肯特”和“沃克杰特佩斯”——通过了国际认证。其中，位于布拉拜的沃克杰特佩斯疗养院成为中亚地区首家获得“EuropeSPA”国际认证的机构。

—如今，我国医疗水平在中亚地区处于领先地位，并持续引入先进治疗技术。我们研发的“ALEM”创新设备，可将捐献器官的存活时间延长超过24小时。此外，计划在国家科学肿瘤中心旗下设立质子治疗科室，用于治疗肿瘤疾病患者。该中心将成为中亚地区唯一的专业质子治疗机构。同时，我国已引入医疗技术评估体系，重点推动先进、高效的诊疗方法应用。-别克帖诺夫说。

据此前报道，别克帖诺夫在书面答复议员质询时表示，自今年年初以来，已有近1500名外国公民在哈萨克斯坦医疗机构接受了治疗。

【编译：阿遥】