11:47, 31 10月 2025 | GMT +5
今年已有近1500名外国公民在哈萨克斯坦接受治疗
（哈萨克国际通讯社讯）日前，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫在书面答复马吉利斯（议会下院）议员质询时表示，自今年年初以来，已有近1500名外国公民在哈萨克斯坦医疗机构接受了治疗。
别克帖诺夫指出，目前，哈萨克斯坦已向48个国家的公民开放医疗类电子签证（E-Visa）申请，医疗旅游业正在稳步发展。
—例如，截至2025年当前阶段，共有约1500名外国公民在我国医疗机构接受了治疗（2024年全年为1468名）。为了进一步推动医疗旅游的发展，10月13日至14日举办了“哈萨克斯坦卫生：创新、普惠、全球化”国际会议暨展览。包括美国、中国、西班牙、土耳其、英国等30个国家驻哈使馆工作人员的500名代表，以及来自阿联酋、印度、德国、吉尔吉斯斯坦、乌兹别克斯坦、俄罗斯等13个国家的采购商参加了会议。展览展示了医疗、制药和旅游领域的最新成果，为展示我国医疗机构潜力、现代技术及医疗服务出口倡议提供了重要平台。-别克帖诺夫指出。
他介绍说，10月13日至17日期间，乌兹别克斯坦举行了“哈萨克斯坦医学日”活动，来自哈萨克斯坦的专业机构和医疗专家在布哈拉、撒马尔罕、努库斯和费尔干纳等地的医疗机构中与同行开展了经验交流。
—此外，马吉利斯目前正在审议一项法案，旨在明确在医疗旅游框架下提供医疗服务的政策与程序。-别克帖诺夫补充说。
【编译：阿遥】