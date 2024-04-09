政府总理别克贴诺夫对吉尔吉斯斯坦进行工作访问

（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫于9日对吉尔吉斯斯坦进行短暂的工作访问。

别克贴诺夫在比什凯克受到吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫的接见。在会见中，别克贴诺夫转达了托卡耶夫总统的亲切问候，并表示哈萨克斯坦政府愿为进一步发展双边经贸合作作出努力。

此外，别克贴诺夫与吉尔吉斯斯坦内阁主席兼总统办公厅主任阿基尔别克·扎帕罗夫进行了会谈。双方讨论了吉尔吉斯斯坦总统萨德尔·扎帕罗夫即将对阿斯塔纳进行正式访问的筹备工作。

双方一致同意将双边贸易额提升至20亿美元，并商议了推动两国经贸合作的具体项目。

Фото: primeminister.kz

别克贴诺夫表示，哈萨克斯坦愿在195个商品项上扩大出口，并指出哈萨克斯坦在食品、工业、石化、建筑、制药等领域拥有巨大潜力。此外，两国计划在共同边境设立工业贸易物流综合体，以促进双方经贸和投资合作。

为了充分释放农业合作潜力，两国政府将采取措施增加相互供应农产品，并启动合作项目。双方还讨论了两国农业科研机构和农业院校之间的合作。

会谈还着重讨论了2024年植物生长季节跨国水利设施运行模式的确定，以及旨在提升哈吉两国边境通关能力和过境货运吸引力的工作。根据哈方2030年过境运输潜力发展规划，两国将建设和改造多个过境口岸。

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双方还就教育、文化和旅游领域合作事宜进行了深入探讨。

会谈结束时，双方一致确认将全力完成两国元首共同部署的任务，并将哈吉两国合作提升至新的水平。

【编译：阿遥】