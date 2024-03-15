哈萨克斯坦政府总理对乌兹别克斯坦进行工作访问

乌兹别克斯坦总理阿卜杜拉•阿里波夫亲自到机场迎接哈萨克斯坦总理的到来。

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访问框架下，乌兹别克斯坦总统沙夫卡特·米尔济约耶夫会见哈萨克斯坦政府总理沃勒加斯·别克贴诺夫。双方在会谈中指出，哈乌关系是基于高度信任和相互理解的战略伙伴关系的典范。去年，两国之间的双边贸易总额达45亿美元。两国政府正在系统地实施投资和工业项目，以进一步增加贸易。

两国总理举行的会谈中，双方重点讨论了通过扩大经贸、投资、水能源、过境运输和文化合作，以及扩大商品品种等方式加强农业领域合作的措施。

-两国总统确定了将哈乌合作提升到新水平的任务。 我们看到贸易增长的巨大潜力，我们将动员一切必要努力，推动双边和多边形式的互动取得丰硕成果。-别克贴诺夫说。

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阿里波夫表示，元首级别信任友好关系是加强战略伙伴和同盟关系的重要因素。

-两国领导人明确了进一步拓展哈乌多规划关系的具体任务。 我们有意采取一切必要措施履行这些职责。-他说。

双方表示产业合作领域取得重大进展，进一步发展潜力巨大。 目前，产业合作框架内正在实施60个项目，总额达26亿美元，创造就业岗位13300多个。 另外43个项目的前景也很高。 “中亚”国际产业合作中心将为进一步拓展双边贸易潜力发挥重要作用。 此外，两国在农业领域建立了充分的相互了解。

会谈中，哈萨克斯坦政府首脑强调需要进一步增加区域运输和过境潜力。 他同时还表示，哈萨克斯坦准备向乌兹别克斯坦市场出口255种商品，价值5亿美元。

根据会谈结果，两国政府总理共同指出，双方愿意尽一切努力逐步发展双边合作的各个领域。

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工作访问期间，哈萨克斯坦总理参观了海关通关中心在电子报关改善管理方面的经验。此外，别克贴诺夫还参观了科技园，了解了工业、电子、建筑产品、工业和公共能源设备（包括电梯和自动扶梯）的高科技生产过程。

【编译：小穆】