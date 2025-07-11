政府总理听取司法机关数字化转型进展汇报

别克帖诺夫指出，数字技术及人工智能元素的引入，对于提升各领域治理效率具有重要意义。

—日前，国家元首出席了哈萨克斯坦首台超级计算机的启动仪式，标志着我国产业数字化发展迈出坚实一步。这不仅是中亚地区首个超级计算集群，也是本区域运算能力最强的设备。其算力将向国家机关、科研机构、高等院校及企业全面开放。因此，各部门必须加快推进数字化转型进程。-别克帖诺夫强调。

司法部长叶尔兰·萨尔森巴耶夫在会上就司法系统数字化转型以及新服务功能的引入情况作了专题汇报：

“E-公证”系统 ：自2025年4月1日起新增“当事人个人账户”功能，允许债务人在线表达对执行令的同意或异议。

“数字助理”平台 ：提供裁决执行进度监控与债务在线支付服务，并为私人执行员新增执行期限提醒功能。

“E-鉴定”系统 ：是一款活体鉴定试点模块，通过自动指令发布和标准化检查模板，提高司法鉴定工作的效率与质量。

“数字顾问”系统：“司法”和“E-法律援助”平台新增自动咨询服务，为公民提供典型法律问题的初步解答。

此外，司法部还动议和起草一项关于建立统一数字知识产权平台的法律草案，旨在推动版权的集体管理。该服务平台预计于2026年投入使用。

据此前报道，托卡耶夫总统9日参访Alemcloud国家超级计算机中心，并参加了基于NVIDIA H200图形处理器的超级计算机的启动仪式。

数字发展、创新和航空航天工业部长扎苏兰·马迪耶夫9日晚在Jibek Joly电视台直播中表示，哈萨克斯坦推出国产超级计算机这一举措将显著增强技术独立性，成为国家数字化的重要里程碑。

今年5月，在第七届Digital Almaty-2025国际数字论坛期间，哈萨克斯坦司法部副部长别克波拉特·莫勒达别阔夫介绍了一项创新项目——数字法院执行员，该项目旨在通过自动化技术大幅改善罚款收取流程。

【编译：阿遥】