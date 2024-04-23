政府总理别克帖诺夫：住房分配流程应该透明易懂

别克贴诺夫指出，政府今年为住房建设工作设定了一系列重要目标，包括：创纪录地新建交付1800万平方米住房、应国家元首指示启动新型抵押贷款计划，以及解决集资建设和违法建筑领域积累的系统性问题。

他强调，目前有超过65万名公民登记等候分配住房。2023年，各州市政府开始对申请人进行资格审查，以确保他们符合参与住房计划的条件。例如，在阿克莫拉州，发现约1.6万名不符合条件的申请人，在奇姆肯特市则有超过3.6万人不符合申请条件。然而，只有少部分违反了住房分配规则的人被从等候名单中删除。

别克贴诺夫指示各地政府在第二季度末之前更新等候名单，并持续监测住房分配计划的实施情况。

-所有州市都必须在第二季度末之前完成住房分配等候名单的更新工作。一切都必须符合现行规则。住房分配流程应该透明易懂。此外，还应该对已列入名单的人员进行严格审查。-别克贴诺夫强调。

【编译：阿遥】