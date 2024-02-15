政府总理视察卡拉干达兵工厂、冶金厂、汽车制造厂等重要工业设施

在参访卡拉干达州“萨热阿尔卡”经济开发园区期间，沃勒扎斯·别克帖诺夫听取了关于卡拉干达州“Steel Manufacturing”兵工厂相关情况的介绍。

这家兵工厂是保障哈萨克斯坦国防力量自主性的重要设施，承担着为我国武装力量提供各类弹药生产的重任。

Фото: primeminister.kz

兵工厂采用了当下最领先的技术设备，弹药生产周期中全面实现了无人化和自动化管理，通过数字化技术确保生产安全。

政府总理在视察中强调指出，兵工厂必须全面发挥自身生产潜力，有效的完成国防订单，并及时的履行相应计划内任务。

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

政府总理还对正在进行大规模整修的《卡拉干达-巴尔喀什-阿拉木图》公路建设情况进行了了解。

目前，主要路段已经完成了新的沥青铺设，除少数需要对桥梁或立交桥等设施进行修复的路段，需要车辆绕行外，大部分路段的车辆通行并未受到影响。

政府总理在视察中指示路政部门和施工方确保在年内完成所有的建设工作。

Фото: primeminister.kz

随后，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫走访了卡拉干达州Qarmet冶金厂生产车间。

根据哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的指示，政府正在为该企业的发展提供各项支持。

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

政府总理在视察期间与工厂冶金工人代表进行了交流，就职业技术培训、薪资增长、新人才培养机构的建立，以及其他一系列受到工人关注的焦点问题进行了讨论。

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

政府总理向工人们承诺，所有被提出的问题，以及Qarmet未来的发展，都将在国家的持续关注下得到解决和支持。

-新的投资者将会注入大笔的投资，以振兴企业的发展，并保障工人的生产安全。这不是一句虚无的承诺，而是白纸黑字的协议，并且将受到国家的严格监督。总统已经下达了相关的任务。我们相信这家冶金厂将会迎来发展的新时期。该企业是我国工业的骄傲之一。政府将高度关注，并提供全面的支持。- 沃勒扎斯·别克帖诺夫说。

此外，在相关领域职能机构负责人、新投资者、地方政府代表和企业员工的参与下，政府总理主持召开了旨在解决Qarmet当前主要问题并保障未来发展的会议。

Фото: primeminister.kz

在对Saran投资园区进行的视察期间，政府总理走访了主要生产公交汽车的Qaztehna汽车制造厂。

Qaztehna汽车制造厂于2021年正式投产。配备有装配、焊接、喷漆组装生产线的这家工厂在2023年全年共生产公交汽车1700多辆。其产品除供应哈国本地市场外，还向欧亚经济联盟成员国进行出口。

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

政府总理还视察了即将投产的、为国产汽车生产轮胎的卡拉干达州KamaTyresKZ轮胎厂。

该企业总投资达2140亿坚戈，投产后每年可生产350万只轻型车辆、小型卡车和重型卡车的轮胎。目前，工厂正在进行设备安装调试工作。

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

Фото: primeminister.kz

【编译：木合塔尔·木拉提】