政府副总理：国内乡村数量减少，高标准保障村庄不断增加

-当前，全国范围内共有6256个乡村和居民点，农村人口为760万人，占全国总人口的38.4%。与此同时，农村居民中低收入人口比例为7.2%，失业率为4.7%，自雇人士比例为33%。根据《哈萨克斯坦共和国行政区域划分法》规定，过去10年，全国乡村居民点数量从6,838个减少至6,256个，即减少了582个。总体上看，乡村数量的减少是因为人口少于50的村庄并入附近的乡村所致。-拜巴扎尔沃夫说。

据他介绍，国家经济部每年按照区域标准体系的要求对乡村居民点的保障水平进行监测和分析。2023年，保障水平为64.3%，比2022年提高了2.1个百分点。其中，曼格斯套州的保障水平最高，为72.4%，阿特劳州和阿克托别州分别为70%和69.6%。而东哈州、乌勒套州和阿拜州的保障水平则分别为58%、57%和55.4%。

他同时表示，根据区域标准指标分析结果，高标准和中标准保障村庄的数量正在增加。

-2023年，高标准保障乡村的数量达到了1296个，比2022年增加了169个。与此同时，低标准乡村的数量从1676个减少到1399个。为了改善农村人口的生活质量，提高保障水平，国家经济部会同有关国家机关和地方政府采取了一系列系统性的措施。-拜巴扎尔沃夫指出。

【编译：阿遥】