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    16:53, 30 五月 2024 | GMT +6

    政府总理听取阿拉木图州库纳耶夫市和阿拉套市发展规划报告

    Алматы облысындағы Қонаев және Алатау қалаларын дамыту жоспарын тыңдады
    Фото: primeminister.kz

    哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，政府总理沃勒加斯·别克帖诺夫30日对阿拉木图州进行工作视察期间，听取了库纳耶夫市和阿拉套市长期发展规划，以及经济特区大型项目实施进展汇报。

    政府总理指出，根据托卡耶夫总统的指示，库纳耶夫市的发展应符合高度生态和“智慧”城市的概念。根据政府批准的发展规划，将在2023-2027年期间落实187个项目，其中包括城市美化、交通和工程基础设施，以及社会设施建设等。

    库纳耶夫市市长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫表示，市政府正在积极开展城市美化工作。去年，该市完成了106公里的工程基础设施建设，其中包括铺设公路19公里、架设电线61公里和引水26公里。此外，已交付10栋住房（610套公寓），2023年开始建设15栋楼房，预计2024年开设建造32栋住房。当前，该城市正在落实13个大型投资项目。已形成总价值达4700亿坚戈的23个投资项目池，预计创造5千多个工作岗位。

    планы развития Конаева и Алатау
    Фото: primeminister.kz

    阿拉套市市长阿尔肯·沃帖诺夫表示，该经济特区计划落实总价值达3830亿坚戈的11个大型投资项目，将创造7千多个稳定工作岗位。

    最后，政府总理就高质量落实发展规划下达了具体工作指示。

    Қонаев және Алатау қалаларын дамыту жоспары
    Фото: primeminister.kz
    планы развития Конаева и Алатау
    Фото: primeminister.kz

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 投资 阿拉木图州 政府
    Мұхтар Қалимоллаұлы
    编译
    Мұхтар Қалимоллаұлы
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