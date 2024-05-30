政府总理听取阿拉木图州库纳耶夫市和阿拉套市发展规划报告

政府总理指出，根据托卡耶夫总统的指示，库纳耶夫市的发展应符合高度生态和“智慧”城市的概念。根据政府批准的发展规划，将在2023-2027年期间落实187个项目，其中包括城市美化、交通和工程基础设施，以及社会设施建设等。

库纳耶夫市市长马拉特·苏勒坦哈兹耶夫表示，市政府正在积极开展城市美化工作。去年，该市完成了106公里的工程基础设施建设，其中包括铺设公路19公里、架设电线61公里和引水26公里。此外，已交付10栋住房（610套公寓），2023年开始建设15栋楼房，预计2024年开设建造32栋住房。当前，该城市正在落实13个大型投资项目。已形成总价值达4700亿坚戈的23个投资项目池，预计创造5千多个工作岗位。

Фото: primeminister.kz

阿拉套市市长阿尔肯·沃帖诺夫表示，该经济特区计划落实总价值达3830亿坚戈的11个大型投资项目，将创造7千多个稳定工作岗位。

最后，政府总理就高质量落实发展规划下达了具体工作指示。

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【编译：小穆】