政府总理会见韩国总统 探讨加强两国工业技术合作交流

双方在会谈中，就进一步落实两国总统在此前达成的各项共识问题进行了讨论，并就扩大两国经贸合作，加强工业、能源、航空等领域的互动等交换了意见。

哈萨克斯坦政府总理强调指出，哈方关注到了两国经贸合作的巨大潜力，哈政府将立即投入工作，尽快的执行最高层达成的所有协议，确保双边合作的蓬勃发展。

哈萨克斯坦准备在能源、稀土金属开发和加工、基础设施建设、汽车及其零部件生产、水资源有效利用、金融和其他有前景的领域，积极同韩国开展联合项目。

哈萨克斯坦总理指出，发展加工制造业是，哈萨克斯坦政府为完成国家元首关于经济多样化的任务而开展的优先工作方向之一。

别克帖诺夫强调，如今韩国企业对哈萨克斯坦机械制造发展的投资已经达到了很高的水平。

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哈萨克斯坦正在大力创建汽车产业集群，并计划规范相关零部件生产链条。目前，同韩国合资开展的汽车建设项目包括了位于阿拉木图的现代品牌汽车制造厂、位于库斯塔奈州的起亚品牌汽车制造厂和位于塞梅市的大宇客车制造厂。不久的将来，韩国企业还将开始在哈萨克斯坦生产汽车座椅和多媒体设备。

考虑到最近签署的协议，韩国企业将进一步扩大在哈萨克斯坦经济中的参与，同时其在哈萨克斯坦的本地化生产规模也将不断扩大。

哈萨克斯坦政府总理别克帖诺夫表示，哈方对使用韩国技术生产电动汽车电池很感兴趣。

他强调，期待两国进一步加强汽车产业合作，并希望韩国方面能够协助哈萨克斯坦培养更多汽车产业的专门人才。

双方指出，有必要共同生产和加工稀土金属，在哈萨克斯坦建立深加工产品生产合作，并以互惠互利的方式出口韩国。

双方还讨论了在垃圾回收利用、电梯设备国产化、开辟两国之间新航线、促进人文领域交流等一系列议题。

【编译：木合塔尔·木拉提】