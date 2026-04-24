政府副总理会见联合国开发计划署署长 聚焦区域发展与绿色转型

会谈中，朱曼哈林表示，联合国开发计划署始终是哈萨克斯坦在推进可持续发展、深化体制机制改革以及促进区域政策进步方面的重要合作伙伴之一。

—目前，我们正共同实施联合国开发计划署2021—2025年国别计划。该计划重点聚焦区域发展与“绿色”转型，同时致力于提升国家治理水平，-他指出。

徐浩良代表联合国开发计划署，对哈萨克斯坦通过新宪法表示祝贺，并表示愿继续推动双方在各领域合作倡议的落实。

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会谈期间，哈方还介绍了当前区域政策的重点方向。

其中，基于“区域标准体系”构建的新型预算分配模式被重点提及。该模式旨在缩小各地区在社会发展和交通基础设施方面的差距，其核心目标是推动不同地区生活条件逐步趋于均衡，尤其是提升农村地区就业水平并改善居民生活质量。

据此前报道，22日，中亚各国环境与生态部门负责人在阿斯塔纳签署区域合作宣言，标志着地区国家在生物多样性保护及自然资源高效、可持续利用方面进一步凝聚共识、强化协作。

【编译：阿遥】