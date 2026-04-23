中亚国家签署区域宣言 共促生物多样性保护合作

在阿斯塔纳举行的区域生态峰会期间，哈萨克斯坦生态和自然资源部联合联合国开发计划署，共同主办了题为“中亚倡议：走可持续发展之路，与自然和谐共生”的高级别全体会议。

来自哈萨克斯坦、吉尔吉斯斯坦、塔吉克斯坦、土库曼斯坦和乌兹别克斯坦的政府代表，以及国际组织和发展伙伴代表出席会议。会议为启动加强生物多样性保护协作、推进协调行动的区域性倡议奠定了基础。

Фото: Экология және табиғи ресурстар министрлігі

会议的重要成果之一是签署《区域协作宣言》，体现了中亚各国在加强区域合作、保护生物多样性和实现自然资源可持续利用方面的共同决心。

根据宣言，各方将制定综合规划和具体行动方案，并研究建立区域融资机制以吸引必要资金。相关举措旨在履行《生物多样性公约》《昆明—蒙特利尔全球生物多样性框架》等国际环境文件所规定的义务。据悉，该宣言及配套文件将于在亚美尼亚举行的《生物多样性公约》第十七次缔约方大会上正式发布。

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此次签署也契合哈萨克斯坦在生物多样性保护领域的国家优先方向。2025年，哈方已批准2026—2035年发展愿景及行动计划，将生态保护议题纳入国家发展战略，凸显其对加强国际合作的重视。

哈萨克斯坦生态和自然资源部部长叶尔兰·尼桑巴耶夫强调了该倡议的重要意义。

—签署区域宣言是巩固区域伙伴关系、迈向可持续发展与生物多样性保护的重要一步。对哈萨克斯坦而言，这将有助于完善务实合作机制，并与邻国一道在国际层面推动地区议程，-他说。

联合国副秘书长兼联合国开发计划署署长徐浩良在发言中指出，气候变化、生物多样性丧失和环境污染正成为全球面临的三大挑战，这要求各国加强协作，推动以自然资本为基础的综合解决方案。在此方面，中亚具备推进系统性倡议的巨大潜力。开发计划署将继续支持各国制定相关方案，并加大对生态系统韧性建设的投入。

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联合国《生物多样性公约》执行秘书阿斯特丽德·肖梅克表示，加强区域合作是加快实现公约目标的关键。她指出，可持续发展离不开协调行动与国际伙伴关系的支撑。《生物多样性公约》及《昆明—蒙特利尔全球框架》已成为推动区域协作的重要支柱，中亚国家正展现出将全球目标与国家优先事项相结合、积极履行承诺的坚定态度。

会议期间，与会各方还就拓展跨境合作、加强气候、生态与土地资源管理的协同，以及扩大技术与资金支持等议题进行了讨论。国际合作伙伴表示，将继续为中亚国家落实相关协议提供支持。

【编译：阿遥】