政府总理会见SEFE公司负责人

会谈中，双方就哈萨克斯坦首个森林气候项目实施合作问题进行了讨论。

哈萨克斯坦总统于2023年12月在迪拜出席第28届联合国气候变化大会期间签署的备忘录框架下，英国SEFE Marketing&Trading Limited 公司和哈萨克斯坦SAFC有限公司在阿斯塔纳签署了关于30年造林与碳单位排放投资的协议。

Фото: Үкіметтің баспасөз қызметі

根据该项目，将在阿拉木图州建设1500公顷森林环境体系，预计种植330万颗杨树、榆树和其他树木。实施时将采用节水技术和集约农业技术。据估计，每公顷年均污染物排放量可减少 26 吨二氧化碳。短短 30 年，将消除 120 万吨二氧化碳，相当于每公顷 780 吨二氧化碳。同时，在发展农林业、生态旅游和创造就业方面有望取得有效成果。

总理强调了与企业共同努力确保生态平衡的重要性。

-国家元首在国情咨文中特别关注生态、保护和增加哈萨克斯坦自然财富的问题。重新造林对我们来说非常重要。我们正在努力为吸引外资环保项目创造有利条件。政府支持旨在恢复生态系统、减少碳足迹、发展绿色经济和其他关键问题的项目。-别克帖诺夫说。

杰米多夫和尤利·金表示，该项目不仅对哈萨克斯坦，且对整个中亚地区都具有独特性和意义。该倡议是企业、国家和国际合作伙伴之间有效互动的一个例子。

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【编译：小穆】