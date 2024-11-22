政府总理会见美国知名IT企业负责人

双方就数字化、信息技术教育和哈萨克斯坦技术生态系统发展领域的合作问题等进行了讨论。

会谈期间，世界技术市场发展的现代趋势和新的联合业务解决方案、研究举措，特别是在我国的国家人工智能中心设立人工智能实验室框架内的开展合作的前景等，得到了双方的仔细讨论。

作为软件开发和技术服务领域的全球领先企业，EPAM Systems在哈萨克斯坦的17个城市拥有1000多名员工，2024年在阿斯塔纳枢纽提供了价值4000万美元的技术出口服务。

EPAM哈萨克斯坦培训中心的重要性得到了双方的高度认可，该中心迄今已培训了5000多名信息技术教育发展方向的专家。通过Tech Orda项目，公司向700多名大学生教授 Java、Python 和数据工程等核心领域的 IT 技能。今年又有300多名学生选择了相关的课程。

- 哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫总统制定了一项战略任务，旨在让哈萨克斯坦成为大规模数字化和人工智能快速发展的国家。我们正在朝这个方向努力。 5年间，IT服务出口额从3000万美元增至6亿美元。然而，这还不够，我们还有巨大的潜力，哈萨克斯坦的专家才华横溢、富有竞争力。通过与世界巨头合作，我们将提高效率，保障超前发展。- 哈萨克斯坦政府总理说。

阿尔卡迪·多布金则表示，哈萨克斯坦拥有非常有利的投资环境。

他还就数字化领域的进一步合作，以及将新技术引入特定经济领域提出了一些建议。

根据会谈的结果，总理指示数字发展、创新和航空航天工业部长加强对项目的支持，提供必要的协助。

【编译：木合塔尔·木拉提】