哈萨克斯坦政府总理会见欧洲委员会农业委员

会谈中，双方就进一步扩大农业和粮食领域合作问题进行了讨论。

此外，双方指出了食品安全的重要性，并就进一步增加向欧盟市场的食品出口和共同落实农产品加工项目问题进行了讨论。

哈萨克斯坦和欧盟国家将继续实施提高农产品质量标准和支持农民的政策。为此，双方指出需要加强在引进先进农业技术领域的合作，就减少气候变化对农业部门的负面影响问题交流经验。

-农工综合体是我国经济最重要的部门之一。考虑到我国在优质、生态清洁的有机农产品生产领域的潜力，以及欧洲日益增长的需求，我们需要加大力度扩大哈萨克斯坦商品向欧洲市场的出口范围。-别克帖诺夫说。

沃伊切霍夫斯基指出了哈萨克斯坦对投资商创造的良好环境，并确认了欧盟国家对加强双边合作的意愿。此外，他还着重关注了消除相互贸易壁垒和协调立法措施。

双方强调了哈萨克斯坦和欧盟之间的贸易量增长趋势。总体而言，哈萨克斯坦吸引的40%以上投资和约30%的对外贸易属于欧盟国家。

一年内，双边贸易量增长3.5%，总额达414亿美元，其中哈萨克斯坦的出口额达310亿美元。数据显示，农产品相互贸易尤为活跃，指标增长13.4%。

国内生产商向欧盟国家出口的主要商品包括小麦、亚麻籽、油菜籽、加工谷物等类别。目前正在努力提高深加工产品的出口份额。

【编译：小穆】