政府总理会见欧盟委员会副主席

会谈中，双方就进一步加强双边经贸合作、扩大贸易量、吸引投资、推动交通物流合作、简化签证、加深产业合作和其他问题进行了讨论。

斯马伊洛夫指出，哈萨克斯坦特别重视加强与欧盟之间的相互有效合作。在这方面，扩大战略伙伴和合作关系协议，以及欧盟针对中亚的新战略发挥重要作用。

-我们支持哈萨克斯坦-欧盟合作在相互信任和尊重的基础上进一步深入发展。-他说。

据他介绍，欧盟是哈萨克斯坦主要贸易和投资合作伙伴。欧盟占哈萨克斯坦外贸的近30%，占吸引的投资总额的40%。

数据显示，去年前11个月，双边贸易增长5%，总额达380亿美元。2022年，欧盟对哈投资总额达125亿美元，创近10年的最高水平。

-当前，哈萨克斯坦境内约6千多家联合企业运营，其中130家去年新增。这些指标展现了我们经济的稳定性和对欧洲伙伴的吸引力。我们邀请欧洲投资界广泛参与联合项目。-政府总理说。

斯马伊洛夫还指出，过境运输是双边合作的主要方向之一。当前，从中国至欧洲的85%货物经哈萨克斯坦运输。去年，跨里海国际运输走廊货物转运量增长65%。根据中期计划，该运输线货物运输量增至1000万吨。

-为实现这一目标，我们与阿塞拜疆、格鲁吉亚和土耳其签署了旨在消除上述路线的“瓶颈”的路线图。此外，哈萨克斯坦正在实施许多大型基础设施项目，以实现铁路、港口基础设施的现代化，并增加机车车辆和商船队。我们还正在简化信息系统，使托运人能够实时显示其货物的位置。-哈萨克斯坦总理说。

欧盟委员会副主席表示，哈萨克斯坦是欧盟的重要合作伙伴之一。

-我们知道，哈萨克斯坦正在进行大规模的现代化进程。我谨代表欧盟强调托卡耶夫总统发起的改革的重要性，这些改革使哈萨克斯坦成为中亚地区的重要参与者。-他说。

希纳斯还指出勒即将在《全球门户（Global Gateway）倡议》框架下举行的欧洲和中亚之间运输关系可持续发展的投资者论坛的重要性。

【编译：小穆】