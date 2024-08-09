15:21, 09 八月份 2024 | GMT +6
政府总理别克帖诺夫会见JBIC行长 计划推进2亿美元联合项目融资
（哈萨克国际通讯社讯）据总理官网消息，9日上午，政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫会见了日本国际协力银行（JBIC）行长林信光，双方就扩大金融领域合作和推进联合投资项目进行了深入讨论。
日本是哈萨克斯坦在东亚地区的重要合作伙伴，且稳居哈萨克斯坦十大投资国之列。去年，两国贸易额增长了10.5%，达21亿美元。今年前五个月，双方贸易总额为7.68亿美元。自1993年以来，日本对哈萨克斯坦经济的累计投资额约为80亿美元。
别克帖诺夫总理在会谈中高度评价了JBIC在推动两国经贸关系发展中所发挥的重要作用。迄今为止，JBIC在哈萨克斯坦实施了26个投资项目，投资总额达到23亿美元，涵盖能源与供水、采矿、交通物流等多个领域。此外，JBIC还计划于近期与哈萨克斯坦开发银行签署合作意向书，为包括能源与可再生能源、交通、工程、食品工业在内的优先领域提供2亿美元的联合项目融资。
别克帖诺夫总理还对日本南部发生地震深表惋惜，并希望此次自然灾害不会导致人员伤亡或严重破坏。
-日本是我们重要的经贸和投资伙伴，当前，哈日关系正本着扩大战略伙伴关系的精神不断发展。哈萨克斯坦政府愿意扩大合作范围，并愿意为实施联合项目提供必要的支持。-他表示。
林信光行长则强调了JBIC在遵循环境、可持续性和治理（ESG）原则下实施绿色金融和过境金融联合投资项目的兴趣。
双方一致表示愿意在所有有前景的领域进一步加强和扩大合作。
【编译：阿遥】