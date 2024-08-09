政府总理别克帖诺夫会见JBIC行长 计划推进2亿美元联合项目融资

日本是哈萨克斯坦在东亚地区的重要合作伙伴，且稳居哈萨克斯坦十大投资国之列。去年，两国贸易额增长了10.5%，达21亿美元。今年前五个月，双方贸易总额为7.68亿美元。自1993年以来，日本对哈萨克斯坦经济的累计投资额约为80亿美元。

别克帖诺夫总理在会谈中高度评价了JBIC在推动两国经贸关系发展中所发挥的重要作用。迄今为止，JBIC在哈萨克斯坦实施了26个投资项目，投资总额达到23亿美元，涵盖能源与供水、采矿、交通物流等多个领域。此外，JBIC还计划于近期与哈萨克斯坦开发银行签署合作意向书，为包括能源与可再生能源、交通、工程、食品工业在内的优先领域提供2亿美元的联合项目融资。

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别克帖诺夫总理还对日本南部发生地震深表惋惜，并希望此次自然灾害不会导致人员伤亡或严重破坏。

-日本是我们重要的经贸和投资伙伴，当前，哈日关系正本着扩大战略伙伴关系的精神不断发展。哈萨克斯坦政府愿意扩大合作范围，并愿意为实施联合项目提供必要的支持。-他表示。

林信光行长则强调了JBIC在遵循环境、可持续性和治理（ESG）原则下实施绿色金融和过境金融联合投资项目的兴趣。

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双方一致表示愿意在所有有前景的领域进一步加强和扩大合作。

【编译：阿遥】