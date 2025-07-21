政府总理会见格鲁吉亚经济与可持续发展部长

会谈中，双方就双边合作问题，包括发展贸易和投资、实施基础设施项目、扩大运输和物流联系（包括在跨里海国际运输路线框架内），以及增加农工业综合体的贸易额问题进行了讨论。

总理指出，格鲁吉亚是哈萨克斯坦可靠的经济伙伴，可以与格鲁吉亚建立稳定、互利的对话。2025年1-5月，两国贸易额达7520万美元，同比增长35.7%。

双方强调，要进一步加强交通运输和物流合作。2025年上半年，两国间铁路货运量超过15.95万吨，较2024年同期增长67%。

跨里海国际运输路线发展的重要一步是，在格鲁吉亚波季港启用一个新的哈萨克斯坦集装箱码头。该码头设计年吞吐量为12万标准箱，由PTC控股公司承建。这是哈萨克斯坦在格鲁吉亚主要海运枢纽实施的首个基础设施项目。

- 这是双边合作的典范，对提升中部走廊的货运量发挥了重要作用。值得一提的是，该项目与哈萨克斯坦在跨里海走廊框架内的现有基础设施，包括位于中国连云港和西安的物流终端，实现了完美互补。因此，连接东亚和欧洲的单一、一致的物流链正在形成。-别克帖诺夫说。

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值得一提的是，该路线的进一步发展将提高走廊的效率，吸引更多的过境货物和投资，并加强哈萨克斯坦和格鲁吉亚作为该地区主要物流中心的地位。

此外，双方还讨论了扩大巴统石油码头和港口容量，以及增加哈萨克斯坦农产品（谷物、面粉、肉类、乳制品和糖果）向格鲁吉亚市场供应的可能性。

格鲁吉亚经济与可持续发展部长强调扩大与哈萨克斯坦在贸易、旅游和物流基础设施领域合作的重要性，并指出加强旅游联系、刺激经济增长和发展交通网络的重要性。

最后，双方表示愿意有效落实已达成的协议，并在政府间委员会框架内继续开展工作。

【编译：小穆】