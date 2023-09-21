政府总理会见欧亚开发银行董事会主席

政府总理阿里汗·斯马伊洛夫21日会见欧亚开发银行董事会主席尼古拉·珀德古佐夫。

珀德古佐夫指出，哈萨克斯坦在吸引欧亚开发银的投资方面处于领先地位，在各领域实施了价值56亿美元的104个项目。其中包括太阳能和风能发电、加工领域、化工企业现代化、街道照明网络的建设，以及列车部件的更新等项目。

今年6月，大阿拉木图外环公路通车，该公路是由欧亚开发银、欧洲复兴开发银行和伊斯兰开发银行合作融资修建的。

当前，欧亚开发银与国际合作伙伴一起，正在为阿拉木图机场的扩建和现代化提供资金。 此外，阿亚古兹-巴克图铁路线，以及哈萨克斯坦和中国边境口岸的建设前景也很好。 预计新的基础设施将使货物周转量每年增加2000万吨。

此外，该行还打算参与阿斯特拉罕-曼吉什拉克输水管线的修缮和扩建项目。考虑到该项目的高度社会意义，计划提供特殊的融资条件。

斯马伊洛夫指出了欧洲开发银行在哈萨克斯坦基础设施发展中的重要作用，并谈到了该银行能够考虑国家发展目标的正确方式。

值得一提的是，欧亚开发银行是在欧亚空间开展投资活动的国际金融组织。

【编译：阿依波塔】