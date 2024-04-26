哈萨克斯坦政府总理会见土耳其总统和副总统

消息称，别克贴诺夫对土耳其进行的此次访问主要目的是保障哈土合作关系的高质量发展，并为实现国家元首托卡耶夫设定的加速国家经济增长的任务，挖掘新的有前景领域的合作潜力。

在这方面，双方有意在粮食深加工、煤化工、油气工业、石油化工等领域开展合作，生产高附加值产品。

访问框架下，哈萨克斯坦政府总理同土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安举行了会晤，并同土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹和土耳其大型企业代表举行了会谈。此外，别克贴诺夫还出席了哈土商业论坛，并发表了讲话。

会谈中，沃勒加斯·别克贴诺夫向土耳其总统埃尔多安转达了哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫的热情问候。双方表示，将积极落实两国元首本着延伸战略伙伴关系精神达成的发展合作协议，在经贸、投资、能源、交通物流、农业和人文等领域开展合作。

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会见土耳其副总统杰夫代特·耶尔马兹时，双方就推动两国合作关系发展问题进行了讨论。双方指出，有意进一步扩大过境运输、农工综合体、加工业、数字化和旅游业领域的合作前景。

土耳其是哈萨克斯坦5大贸易伙伴之一，也是哈萨克斯坦前20大投资国之一。目前，两国政府计划将双边贸易额增至100亿美元的水平。

哈萨克斯坦当前对土耳其出口34种产品，总价值超过6.3亿美元，其中包括冶金、石化、食品和机械制造等行业的商品。而土耳其方面则表示有兴趣在有前景的经济领域实施新的联合项目。短短一年时间，铁路货运量增长了约40%。双方讨论了在开发跨里海国际运输路线潜力的框架内将货物运输量增加两倍的问题。

【编译：小穆】