政府总理会见世卫欧洲区域主任：加强合作 提升医疗服务质量

双方就哈萨克斯坦政府与世卫组织实现卫生领域可持续发展目标合作进行讨论。双方特别关注实现全民医保、促进人民健康和提高人力资源能力等问题。

别克帖诺夫支持，世卫组织是哈萨克斯坦在保健领域的重要战略伙伴。通过开展技术援助和专家支援等系统性工作，哈萨克斯坦呼吸系统和循环系统疾病发病率以及恶性肿瘤死亡率明显下降。坚持《阿拉木图宣言》中初级卫生保健原则有助于降低母婴死亡率，提高预期寿命。

-哈萨克斯坦一直倡导加强初级卫生保健系统的重要性。我国总统关于建立初级卫生保健国家联盟的倡议得到了世卫组织总干事和该组织成员国的全面支持。在日内瓦举行的第78届世界卫生大会上，在会员国和发展伙伴的参与下启动初级卫生保健联盟，是我们共同工作的一个重要步骤。-别克帖诺夫表示。

克鲁格指出，哈萨克斯坦在提高国家医疗卫生体系可持续发展方面取得了重大进展。

根据会谈结果，双方确定了未来的优先工作方向，以提高医疗服务质量，提升人民健康水平。

【编译：阿遥】