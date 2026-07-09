政府总理会见日本经济团体联合会代表团 共商扩大投资与技术合作

日本商船三井（Mitsui O.S.K. Lines）董事长桥本刚率领代表团参加会谈。

会谈期间，双方就哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫去年12月访日期间达成的合作协议落实情况进行讨论。总统访日期间，两国共签署47份双边商业文件，涉及金额超过37亿美元。

别克帖诺夫指出，日本是哈萨克斯坦在东亚地区的重要经贸合作伙伴之一。去年，两国双边贸易额超过17亿美元。

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目前，哈萨克斯坦境内共有68家涉及日本资本的企业开展经营活动，其中包括国际石油开发帝石控股公司（INPEX）、丸红株式会社（Marubeni）、住友集团（Sumitomo）、三井物产株式会社（Mitsui）等日本知名企业。

—与日本开展合作对我们而言具有特殊意义。我们不仅希望扩大贸易和投资规模，更希望推动更多联合项目落地，将先进技术、现代生产模式以及长期竞争优势引入哈萨克斯坦经济发展进程，-别克帖诺夫表示。

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桥本刚表示，哈萨克斯坦与日本在多个领域进一步深化合作具有广阔前景。

—哈萨克斯坦数字化转型的发展速度令人印象深刻。我们愿继续在人力资本培养领域加强合作，特别是在信息技术和数字化转型方向培养更多高素质人才。日方认为，双方在数字基础设施、物流体系建设以及绿色技术发展领域拥有巨大合作潜力，-桥本刚说道。

会谈中，双方还就推动“中间走廊”发展、提升里海港口基础设施水平，以及加强交通物流、能源、数字化、人工智能和工业领域合作等议题进行了讨论。

哈方表示，愿与日本企业在技术转移、生产本地化以及培育新的经济增长点等方面开展更多联合项目。

据悉，日本经济团体联合会是日本最大的商业组织之一，成员包括1574家企业、106个行业协会以及47个地区经济组织。