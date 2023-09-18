政府总理召开投资总部工作会议

哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫18日主持召开投资总部工作会议。

会议讨论了今年前8个月，对固定资本吸引投资情况和重大投资项目的落实问题。

会议期间发表讲话的国家经济部长阿勒别克·库安特洛夫表示，报告期内对固定资本的投资总额达9.6万亿坚戈，较去年1-8月增长12.2%。

据其介绍，其中大部分投资流向采矿业、房地产业、运输仓储业和制造业。

-全国20个地区中有13个超额完成任务，包括曼格斯套州、阿克莫拉州、克孜勒奥尔达州、突厥斯坦州、卡拉干达地州和奇姆肯特市等地区。-他说。

总理指出，年底前至少要吸引18.5万亿坚戈的固定资本投资。 但从前8个月的结果来看，仅完成了年度计划的52%。 要达到目标，一些地区和国家机构需要吸引比前几个月更多的投资。

斯马伊洛夫表示，全国各地区内，乌勒套州吸引的投资仅为既定计划的54%。在这方面，他指出了按时完成既定计划的重要性。

同时，政府总理向部分地区领导人就未及时落实的基础设施项目提出了批评。

此外，会议还审议了一系列大型投资项目的落实情况，其中包括阿拉木图州食品生产厂、阿斯塔纳市能够提供4000个学位的国际学校和生物技术药品生产企业。

斯马伊洛夫表示，每个重要项目的审批程序和其他紧迫问题都在被推迟，各部委对解决外商问题的重视程度不够。要尽快解决新增工作岗位，提高人民福祉的投资项目相关问题。

最后，政府总理下达了加强外交部在吸引大型投资者到哈萨克斯坦方面的协调作用，进一步促进哈萨克投资国有公司和哈萨克斯坦驻外机构的工作指示，并要求各部委和相关政府部门及时做出必要的决定。

【编译：阿依波塔】