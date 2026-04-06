政府总理召开经济去垄断化委员会会议

会议就落实国家元首托卡耶夫提出的关于进一步开放经济和发展竞争的任务，包括消除商品和数字市场的壁垒，以及改进医疗保健、通信、电力和自然垄断服务领域的监管问题进行了讨论。

委员会审议了国家元首关于“经济自由化措施”的法令的执行情况。其中一项优先领域是将药品上市时间从3-5年缩短至100个工作日。卫生部正在推行一项基于“单一窗口”原则的综合公共服务，该服务整合了药品注册和审查的主要环节。为确保民众能够广泛获得创新药物和技术转让，委员会审议了最终数字化以及将药品和医疗器械同时纳入所有主要采购清单的问题。

会议还关注了将数据录入身份识别码数据库所需的移动设备验证问题。副总理兼人工智能和数字发展部长扎斯兰·马迪耶夫汇报了在《电信市场和数据处理中心发展法》草案框架下开展的体制建设工作。通过立法明确验证程序将确保注册系统的稳定性以及数字基础设施的稳定运行。

此外，报告还介绍了为发展电子文档管理系统市场和在数字领域创造竞争环境所做的工作。

与会者讨论了与单一电力买家工作相关的问题，该买家是为了吸引投资、启动新的产能和平衡电价负荷而引入的，以及消除铁路连接道路领域的问题。

会上，第一副总理罗曼·斯卡利亚尔、副总理兼国家经济部长赛热克·朱曼哈林、能源部长叶尔兰·阿克肯杰诺夫、工业和建设部长叶尔塞因·纳哈斯帕耶夫、“萨姆鲁克-卡泽纳”董事会主席努尔兰·扎库波夫，以及其他与会者就经济自由化措施发表了意见。

根据会议结果，政府总理向与会者下达了一系列具体工作任务。

【编译：小穆】