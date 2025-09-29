政府副总理了解阿拉套城项目进展情况

值得一提的是，阿拉套市将分为Gate District,、Golden District、 Growing District 和Green District等4区。每个区都有自己的发展方向，从工业、物流和商业中心到科学、教育和旅游集群。

Gate District：百事可乐、里海集团和阿拉木图通风厂等大型项目正在这里实施。标志性建筑1号国际商务发展中心将成为该区的核心。波兹姆巴耶夫指示工业和建设部、州政府和投资者加快建设这座建筑。他表示，这座建筑将成为阿拉套城市项目正式启动的象征。

Golden District位于小阿拉木图河与哈斯克连河之间的高速公路上。该地区将被开发为科学、教育和医疗中心。这里将建设：K-Park文化商务综合体、国际教育中心、现代化学术城和多学科医疗集群。此外，现代绿色食品阿拉木图公司和玛氏食品公司等跨国公司的项目也计划在此落地。

Growing District将位于阿拉木图-卡普恰盖高速公路沿线，靠近热特根-卡吉别克铁路线。该地区将发展成为出口导向型制造和物流中心。其地处交通走廊交汇处，毗邻机场，为发展环保产业提供了得天独厚的优势。

波兹姆巴耶夫在此会见了国际物流公司雷诺斯物流的领导，并讨论了在阿拉套打造交通和工业枢纽的合作事宜。绿区占地31730公顷，毗邻卡普恰盖水库、哈斯克连河和库纳耶夫市。这里将建设度假区和公园，未来还将建造一级方程式赛车道和标志性建筑2号旅游中心。该地区将成为阿拉木图城市群的主要旅游和休闲中心。

视察期间，副总理与各部委代表、投资者、商界人士、国际专家，以及总统特别顾问黄恒繁（Wong Heang Fine）举行了项目办公室会议，讨论了保护国内外投资、确保合同稳定性、与中国公司CRDI的联合磋商机制、成立阿拉套城市发展委员会，以及批准阿拉套城市管理局国家基金章程等议题。会议还讨论了关于阿拉套城市发展的国家元首令的实施情况，以及关于“阿拉套城市特殊地位”宪法性法律草案的实施情况。

最后，波兹姆巴耶夫指示国家主管部门采取综合措施，促进阿拉套市的发展，并确保有效协调。

