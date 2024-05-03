政府总理：哈萨克斯坦继续致力于推动天然气行业现代化

会议主题是贯彻落实国家元首哈斯穆·卓玛尔特·托卡耶夫与卡塔尔埃米尔谢赫·塔米姆·本·哈马德·阿勒萨尼今年2月达成的重要协议。

哈萨克斯坦天然气国有公司董事会主席桑扎耳·扎尔柯舍夫在会上介绍了双方联合实施的天然气项目进展情况。根据协议，将与卡塔尔UCC控股公共公司合作建设两座年加工能力分别为10亿立方米和25亿立方米的天然气加工厂，新型КС-14压缩机站，并推动КС-14-库斯塔奈-阿克托别输气管道以及别伊涅乌-波兹沃伊-奇姆肯特输气管道二期等项目。

天然气加工厂的建设旨在通过提高天然气加工能力，有效利用原料气资源。另外，“别伊涅乌-波兹沃伊-奇姆肯特”输气管道二期工程将有助于提升哈萨克斯坦的能源安全，确保南部、中部和北部地区的天然气供应，并支持增加天然气出口规模。新的压缩机站和“阿克托别-库斯塔奈”输气管道的建设将为库斯塔奈州的居民和工业企业提供天然气。

与会者批准了交易基本条款。会议指出，哈萨克斯坦天然气国有公司与UCC控股公司就所有四个重大项目的合作达成了一致意见，预计近期将启动联合实施。

别克贴诺夫指示在项目实施过程中充分利用哈萨克斯坦天然气国有公司内部资源和国内生产商提供的产品。他还要求能源部采取措施进一步提高天然气行业的盈利能力。

-哈萨克斯坦总统与卡塔尔埃米尔之间的协议为两国共同实施对哈萨克斯坦经济至关重要的重大项目创造了条件。我们致力于稳步推进哈萨克斯坦天然气行业的现代化建设。在项目实施过程中，不得有任何延误，我将亲自督办所有事宜。-别克贴诺夫强调。

【编译：阿遥】