政府副总理：煤炭能源可借助中国与国内融资渠道加快发展
（哈萨克国际通讯社讯）政府副总理哈纳特·波兹姆巴耶夫今日就煤炭能源发展融资问题发表了看法。
—国家元首在年度国情咨文中明确指示，要推动清洁煤电行业的发展。总体而言，中国在这一领域拥有丰富经验。虽然中国在对外项目融资方面对国有企业有所限制，但其私营企业，包括EPC承包商，不仅在设备制造方面积累了经验，也具备较强的融资能力。它们活跃于世界各国市场，掌握着多元化的融资渠道。-波兹姆巴耶夫在首都举行的公共事业现代化论坛上回答记者提问时表示。
他还指出，哈萨克斯坦国内的金融和发展机构同样有望被动员，为煤炭能源项目提供资金支持。目前，这些机构正就相关融资问题进行研究。
—我认为，通过引入先进技术，煤电行业完全可以实现新的增长。在这方面，我们可以同时考虑来自中国和国内的融资来源。-他强调。
值得一提的是，国家元首哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫在2025年度国情咨文中指出，考虑到哈萨克斯坦拥有大量的优质煤炭储量，应特别关注采用先进技术发展煤炭能源，以保证其清洁。他强调，哈萨克斯坦需要巧妙地利用我们的自然优势来促进国家发展。
【编译：阿遥】