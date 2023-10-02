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    09:51, 02 10月 2023 | GMT +6

    政府总理：计划吸引私人投资兴建20家现代化综合医院

    Ҳукумат
    Фото: Фото: ҚР Бош вазири сайти

    哈萨克国际通讯社讯）政府总理阿里汗·斯马伊洛夫主持召开改善投资环境委员会例会，讨论哈萨克斯坦医疗卫生事业进一步发展问题。

    政府总理强调，近年来哈萨克斯坦一直在进行大规模医疗改革。

    -总体而言，哈萨克斯坦政府正在努力为这一领域的发展创建一个可持续的模式，到2027年将其融资水平提高到国内生产总值的5%。在这方面，我们有兴趣吸引投资和引入先进技术。-斯马伊洛夫强调。

    他指出，截至去年年底，卫生领域固定资产投资增长近30%，达到约5.4亿美元。同时，在过去的7年中，医药市场规模增长了2.9倍。

    Ҳукумат
    Фото: Фото: ҚР Бош вазири сайти

    政府总理表示，目前正在采取综合措施改善医疗基础设施。例如，根据国家元首的指示，计划吸引私人投资兴建20家现代化综合医院。

    据斯马伊洛夫介绍，作为“农村医疗现代化”国家项目一部分，将有655个初级医疗保健设施投入使用，同时将对32个区域性多科医院进行现代化改造。

    政府总理强调，政府正在积极与全球主要制药企业合作，并为此提供一揽子国家支持措施。

    -鉴于药品需求不断增长，包括制药业在内的医疗卫生行业有着巨大的发展空间。-他说。

    【编译：阿遥】

     

    标签:
    政府 医疗卫生
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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