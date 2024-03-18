政府总理同壳牌石油高管会晤：增加本土化率是合作重点

总理官网透露，卡拉恰甘纳克油田扩建项目是双方合作的重点之一。 会议明确，该项目将优先考虑维持原油和凝析油年产量至少1100万吨的目标。为此，双方将确保及时调试额外的原料气回注压缩机。此外，为确保项目全面运作，双方正研究通过股东资金在卡拉恰甘纳克油田建设一座年产40亿立方米的天然气加工企业。

双方还对卡沙甘油田的稳定运营给予了特别关注。 2023年，该油田原油产量为1877万吨，天然气产量为118.6亿立方米。为了充分发掘该油田的潜力，双方正研究在卡沙甘建设一座天然气处理厂。

别克帖诺夫强调，在项目实施过程中，增加哈萨克斯坦本土内容是优先考虑的重点。 他指出，目前项目运营商经营活动本土化率已达可接受水平，但商品采购本土化率仍然较低。为此，需要与本地制造商进行更紧密的合作。

双方一致表达了继续发展长期合作的意愿。 双方确认，将在不久的将来重新审查增加国内市场商品、工程和服务采购本土内容发展计划。

此外，双方还强调了壳牌石油在哈萨克斯坦的社会和教育项目所产生的积极影响。

【编译：阿遥】