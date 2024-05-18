政府副总理访问喀山 哈俄就追加出口食糖问题达成协议

据政府消息，2024年5月3日，俄罗斯政府出台了一项法令，宣布至今年8月31日前，禁止对外出口食糖。

不过，俄方同时确认将保障同期向哈萨克斯坦供应12万吨食糖，这一出口不再禁令范围当中。鉴于每年夏季被认为是食糖消费的高峰期，哈方醍醐了追加供应10万吨食糖的提议。

会议期间，双方就此提案当成了初步协议。下一阶段，将在5月29日的欧亚经济委员会理事会会议上就配额增加问题进行讨论。

会议还就增加自俄罗斯向哈萨克斯坦出口木材产品所允许通过的边境过境点问题进行了讨论。目前哈俄边境有6个过境点允许运输木材的车辆出入，俄方表示愿意再开放4个过境点。

双方还同意在授权机构之间就向在相互贸易框架内运输的车辆和设备发放电子护照的问题上迅速建立合作。 同时，还讨论了舒尔比核电站二期建设、额尔齐斯河水域利用规划制定等问题。

同日，哈萨克斯坦政府副总理塞热克·朱曼哈林在喀山会见了鞑靼斯坦政府首脑鲁斯塔姆·明尼哈诺夫。

会晤期间，双方讨论了哈萨克斯坦和鞑靼斯坦加强合作的前景。

副总理还出席了在喀山举行的“喀山论坛（Kazanforum）”并代表哈萨克斯坦发表讲话。

【编译：木合塔尔·木拉提】