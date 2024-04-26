哈萨克斯坦政府副总理：我们有意向阿富汗供应国产汽车

哈萨克斯坦代表团包括Qarmet公司、Doscar Group经销中心（代理起亚、雪佛兰品牌）、肯套变压器厂、Kaspy Group集团公司（金属结构制造、农业机械生产）的代表，以及实验室测试、药品、油脂产品、糖果、纺织品等生产商。

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在商业论坛开幕式上，政府副总理塞热克·朱曼哈林回顾了去年阿富汗代表团访问哈萨克斯坦期间，双方提出了将双边贸易额提升至30亿美元的目标。

-我们建议探讨化工、冶金领域的合作，在阿富汗实施联合项目，包括地质勘探、固体矿产开采和加工，以及信息技术领域。哈萨克斯坦有意向向阿富汗供应国产汽车，并在阿富汗境内设立汽车服务经销中心。-朱曼哈林表示。

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此外，朱曼哈林宣布哈萨克斯坦高等院校将把为阿富汗学生提供的助学金名额从30个增加到60个。他同时邀请30名阿富汗儿童来哈萨克斯坦夏令营度假10天。

哈萨克斯坦农产品仍然受到阿富汗商人的青睐。在商业论坛期间，双方达成了价值超过1200万美元的葵花籽油、谷物和面粉供应协议。阿富汗企业还对发动机油表现出浓厚兴趣，并计划与哈萨克斯坦供应商签署首份供应合同。

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值得注意的是，哈萨克斯坦贸易之家已在阿富汗赫拉特市正式开业，也将为促进哈萨克斯坦-阿富汗经贸关系发挥积极作用。

【编译：阿遥】