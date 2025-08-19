政府总理：要加快铁路客运站现代化进程

别克帖诺夫向交通部部长努尔兰·萨乌冉巴耶夫询问了125座铁路客运站改造升级的进展情况，并特别关注项目能否如期完成。

萨乌冉巴耶夫回应称，相关工作已全面启动。今年将完成其中100座客运站的改造，其余部分预计在2026年完成。

据介绍，承建方已开始分阶段推进改造工程，严格按照既定技术规范实施。改造内容涵盖车站综合体的核心部分，包括外立面、屋顶、内部空间、工程管网、候车大厅和站台。同时，将安装现代化的安全、导航和照明系统，并为行动不便的旅客提供便利设施。

别克帖诺夫要求交通部进一步加快推进相关工作。

此外，他还强调，必须按照国家元首的重要指示，系统性发展铁路行业。

—国家元首已为提升哈萨克斯坦的交通过境潜力设定了明确任务。铁路运输市场的竞争力正在逐年提升。为了巩固我们作为区域过境枢纽的地位，必须积极提升基础设施能力。-别克帖诺夫说。

值得一提的是，据萨乌冉巴耶夫介绍，目前全国铁路总运营里程已达1.6万公里。为稳步提升铁路运输效率和运行稳定性，计划到2029年新建和改造5000公里铁路线，同时对1.1万公里铁路线进行维修。

【编译：阿遥】