政府总理：制造业发展主要方向已明确

根据当地官员介绍，截至今年8月底，阿克莫拉州的制造业投资减少70%，阿克托别州和乌勒套州制造业产量下降18%。

在听取以上三州州长的汇报后，阿里汗·斯马伊洛夫强调，国家元首已将建立强大的工业体系明确为国家建设首要任务之一。

斯马伊洛夫指出，制造业在任何国家经济结构中都具有至关重要的地位。

-在“工业化地图”国家项目框架内，今年计划在食品、建筑、机械制造、冶金等工业部门实施170个项目，预计这将创造1.25万个固定就业岗位。- 斯马伊洛夫说。

他表示，为贯彻落实国家元首重要指示，政府正在起草机械制造业发展综合规划草案。

-如果这项规划成功实施，将使这一领域的产量增长超过两倍，出口增长近三倍，固定资本投资增长1.5倍以上。-政府总理强调道。

斯马伊洛夫还表示，今年将完成轻工业发展路线图的更新工作。

-总的来说，制造业发展的主要方向和任务已经明确，我们必须加大努力，确保其积极落实。-斯马伊洛夫表示。

【编译：阿遥】