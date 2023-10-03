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    11:51, 03 10月 2023 | GMT +6

    政府总理：制造业发展主要方向已明确

    政府例会
    Фото: www.gov.kz

    哈萨克国际通讯社讯）政府总理阿里汗·斯马伊洛夫3日主持召开政府例会，研究部署制造业进一步发展措施。

    根据当地官员介绍，截至今年8月底，阿克莫拉州的制造业投资减少70%，阿克托别州和乌勒套州制造业产量下降18%。

    在听取以上三州州长的汇报后，阿里汗·斯马伊洛夫强调，国家元首已将建立强大的工业体系明确为国家建设首要任务之一。

    斯马伊洛夫指出，制造业在任何国家经济结构中都具有至关重要的地位。

    -在“工业化地图”国家项目框架内，今年计划在食品、建筑、机械制造、冶金等工业部门实施170个项目，预计这将创造1.25万个固定就业岗位。- 斯马伊洛夫说。

    他表示，为贯彻落实国家元首重要指示，政府正在起草机械制造业发展综合规划草案。

    -如果这项规划成功实施，将使这一领域的产量增长超过两倍，出口增长近三倍，固定资本投资增长1.5倍以上。-政府总理强调道。

    斯马伊洛夫还表示，今年将完成轻工业发展路线图的更新工作。

    -总的来说，制造业发展的主要方向和任务已经明确，我们必须加大努力，确保其积极落实。-斯马伊洛夫表示。

    【编译：阿遥】

    标签:
    政府 经济 工业
    Ерлан Мазан
    编译
    Ерлан Мазан
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