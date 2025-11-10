政府总理与兰萨捷特高层商讨建设绿色航空燃料项目

消息称，别克帖诺夫会见了兰萨捷特公司首席执行官吉米·萨马尔齐斯和商业运营副总裁斯特凡·蒂永，双方就工业和技术合作的发展进行了深入交流。

双方重点探讨了引入先进技术并在本国实现本土化生产的可能性，以推动联合建设环保航空燃料（SAF）生产项目。双方还讨论了在库斯塔奈州鲁德内市建设可持续航空燃料生产厂的方案。

兰萨捷特是一家专注于研发环保航空燃料生产技术的企业，可利用多种原料，包括由谷物、玉米、土豆等有机物提取的乙醇。工厂设计产能为每年5.4万吨航空燃料和10万吨再加工生物乙醇。目前，项目可行性研究报告已编制完成。

该项目旨在推动“绿色”航空业和农工综合体的深度加工发展。生物燃料生产将有助于减少温室气体排放，符合哈萨克斯坦在气候与能源政策方面的关键优先方向。

据悉，与会双方详细讨论了哈萨克斯坦可持续航空燃料项目的主要实施方向。兰萨捷特公司管理层提议考虑建立综合合作机制，以共同推进项目落地。

据此前报道，10日，哈萨克斯坦与俄罗斯政府间合作委员会第26次会议在阿斯塔纳召开，哈萨克斯坦代表团由政府副总理兼国家经济部部长赛热克·朱曼哈林率领，俄罗斯代表团由副总理阿列克谢·奥韦尔丘克带领。

【编译：阿遥】