14:21, 30 五月 2024 | GMT +6
政府总理在阿拉木图州视察“舒适校园”国家项目实施进展
（哈萨克国际通讯社讯）政府总理沃勒扎斯·别克贴诺夫今日赴阿拉套市视察该市一座新建学校建设情况，详细了解“舒适校园”国家项目在阿拉木图州的落实情况。
这所学校占地面积3000平方米，预计将于今年年底投入使用。目前，该项目已完成基础设施和主体结构施工。学校将配备完善的配套设施，并应用最新的建筑和教育科技。
政府首脑强调，高质量、按期完成项目建设至关重要。
根据“舒适校园”国家项目规划，2024年至2025年，全国各地将新建369所学校。其中，阿拉木图州将新建53所学校，今年计划交付使用26所学校，学校容量在600至1500人不等。
按照要求，所有列入“舒适校园”项目的学校将按照统一标准建设，确保安全措施升级、配套设施完善，并为学生和教师提供舒适的学习和工作环境。
别克贴诺夫要求加快新项目的立项设计和审批进度，严格控制施工进度，确保按期完工。
-“舒适校园”项目是国家元首的重要倡议，旨在为新生代提供优质的教育资源。政府的目标是到2025年年底新增学生容量74万个。为此，必须加快施工进度，确保项目高质量完成。-别克贴诺夫强调。
【编译：阿遥】