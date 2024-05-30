政府总理在阿拉木图州视察“舒适校园”国家项目实施进展

这所学校占地面积3000平方米，预计将于今年年底投入使用。目前，该项目已完成基础设施和主体结构施工。学校将配备完善的配套设施，并应用最新的建筑和教育科技。

政府首脑强调，高质量、按期完成项目建设至关重要。

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根据“舒适校园”国家项目规划，2024年至2025年，全国各地将新建369所学校。其中，阿拉木图州将新建53所学校，今年计划交付使用26所学校，学校容量在600至1500人不等。

按照要求，所有列入“舒适校园”项目的学校将按照统一标准建设，确保安全措施升级、配套设施完善，并为学生和教师提供舒适的学习和工作环境。

别克贴诺夫要求加快新项目的立项设计和审批进度，严格控制施工进度，确保按期完工。

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-“舒适校园”项目是国家元首的重要倡议，旨在为新生代提供优质的教育资源。政府的目标是到2025年年底新增学生容量74万个。为此，必须加快施工进度，确保项目高质量完成。-别克贴诺夫强调。

【编译：阿遥】