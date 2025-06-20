政府总理别克帖诺夫主持会议 推动哈中合作协议加快落实
（哈萨克国际通讯社讯）哈萨克斯坦政府总理沃勒扎斯·别克帖诺夫20日主持召开会议，专题研究落实哈萨克斯坦与中国在高层互访期间所达成协议的相关事项。
会议围绕总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平在近期互访中达成的重要共识，重点讨论中方参与哈萨克斯坦核电站项目、工业和投资合作等领域的后续工作。与会人员还就中小型反应堆领域的科研合作和技术交流进行了探讨。
根据外交部提供的数据，截至目前，中国投资者在哈萨克斯坦共实施了224个产业项目，总投资额达664亿美元，带动近5万个就业岗位。2005年至2024年间，中国对哈直接投资累计达到264亿美元，位列哈萨克斯坦五大外资来源国之一。
别克帖诺夫指出，中国国家主席的来访为两国合作注入了强劲动力，尤其是在阿斯塔纳举行的“中亚－中国”产业与投资合作论坛成果显著。该论坛期间，哈中双方共签署总额达240亿美元的58项商业协议。
- 总统已明确提出，到2029年吸引至少1500亿美元外资的目标。在此背景下，作为全球主要经济体和哈萨克斯坦重要投资伙伴的中国，是我们优先发展的合作对象。我们要系统推动扩大投资规模，启动更多联合项目，尤其是在非资源型、面向出口的生产领域。 - 他说。
别克帖诺夫表示，并强调所有合作项目将由总理本人直接监督，全力支持其落地实施。
他还特别强调，应在当前尚无合作项目的地区加强工作，特别是阿拜州、东哈州和西哈州，要求相关地方领导在短期内与中方建立联系并提出具体合作建议。
会议还就如何推动各地与中国企业在“中亚－中国”论坛上签署的新协议进行了具体部署。例如，阿拉木图州签署了涵盖绿色能源、物流、农工综合体和工业等领域的7项协议，总金额超过60亿美元；阿斯塔纳市、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州也提出了基础设施、农业和工业等方面的合作倡议。
会议最后，别克帖诺夫要求中央与地方政府密切协同，确保协议在实施过程中各阶段都有具体跟进，全面推动哈中各类合作项目在统一的国家投资政策框架下落地见效。
【编译：达娜】