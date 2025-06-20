政府总理别克帖诺夫主持会议 推动哈中合作协议加快落实

会议围绕总统哈斯穆-卓玛尔特·托卡耶夫与中国国家主席习近平在近期互访中达成的重要共识，重点讨论中方参与哈萨克斯坦核电站项目、工业和投资合作等领域的后续工作。与会人员还就中小型反应堆领域的科研合作和技术交流进行了探讨。

根据外交部提供的数据，截至目前，中国投资者在哈萨克斯坦共实施了224个产业项目，总投资额达664亿美元，带动近5万个就业岗位。2005年至2024年间，中国对哈直接投资累计达到264亿美元，位列哈萨克斯坦五大外资来源国之一。

别克帖诺夫指出，中国国家主席的来访为两国合作注入了强劲动力，尤其是在阿斯塔纳举行的“中亚－中国”产业与投资合作论坛成果显著。该论坛期间，哈中双方共签署总额达240亿美元的58项商业协议。

- 总统已明确提出，到2029年吸引至少1500亿美元外资的目标。在此背景下，作为全球主要经济体和哈萨克斯坦重要投资伙伴的中国，是我们优先发展的合作对象。我们要系统推动扩大投资规模，启动更多联合项目，尤其是在非资源型、面向出口的生产领域。 - 他说。

别克帖诺夫表示，并强调所有合作项目将由总理本人直接监督，全力支持其落地实施。

他还特别强调，应在当前尚无合作项目的地区加强工作，特别是阿拜州、东哈州和西哈州，要求相关地方领导在短期内与中方建立联系并提出具体合作建议。

会议还就如何推动各地与中国企业在“中亚－中国”论坛上签署的新协议进行了具体部署。例如，阿拉木图州签署了涵盖绿色能源、物流、农工综合体和工业等领域的7项协议，总金额超过60亿美元；阿斯塔纳市、克孜勒奥尔达州和突厥斯坦州也提出了基础设施、农业和工业等方面的合作倡议。

会议最后，别克帖诺夫要求中央与地方政府密切协同，确保协议在实施过程中各阶段都有具体跟进，全面推动哈中各类合作项目在统一的国家投资政策框架下落地见效。

【编译：达娜】