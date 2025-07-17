政府总理主持会议讨论农业灌溉与南部地区供水保障

会议期间，水资源和灌溉部长努尔詹·努尔吉格托夫汇报了各地情况，突厥斯坦州和克孜勒奥尔达州州长也作了发言。会议分析了南部地区当前的水利状况。

据水资源和灌溉部数据，目前水库蓄水量为192亿立方米。全国灌溉用水98%由杰特苏、阿拉木图、江布尔、突厥斯坦和克孜勒奥尔达五个南部州使用，灌溉面积达120万公顷。

根据既定计划，今年灌溉季为上述地区分配101亿立方米灌溉用水。截至7月15日，已使用70亿立方米，灌溉季结束前还将供应31亿立方米。据“哈萨克气象”公司数据，由于南部地区降雨量偏少，今年的灌溉季持续时间延长。

努尔詹·努尔吉托夫部长报告称，阿拉木图和杰特苏州的农业用地供水保持稳定。为提高供水效率和响应速度，部长与“哈萨克水利”公司代表团已在上述地区开展工作。江布尔州灌溉季按计划正常进行，楚河-塔拉斯河流域的水利状况稳定可控。2025年4月至9月，楚河和塔拉斯河流域计划总供水量为6.25亿立方米。7月初，库尔岱区凯纳尔村楚河段新增一座泵站，提升了下游河段的供水能力。此外，“哈萨克水利”公司分支机构还对楚河部分河段进行了清淤。

突厥斯坦和克孜勒奥尔达州的灌溉季比平均年份提前20天开始。由于表层土壤湿度下降，农作物初期用水量平均增加50%，对灌溉水源造成额外压力。为优化用水并确保农田均匀灌溉，引入了轮灌和夜间灌溉系统，同时积极推广集水排水再利用，以节约水资源并减轻生态负担。垂直排水和泵站设备的启用稳定了地下水位，提高了灌溉区土地改良措施的效率。在突厥斯坦州，水资源调节、保护和使用委员会副主席正协调确保农民的供水工作。

部长指出，突厥斯坦州发现未经许可种植高耗水作物及南部地区非法用水的现象。总理沃勒扎斯·别克帖诺夫指示严格监管现有水资源的高效使用，杜绝此类违规行为，并责成突厥斯坦州政府提前采取措施，确保居民持续供水。

会议强调需转向预防性水风险管理，注重高效、节约及部门间协作。对未经许可种植高耗水作物的责任人将追究纪律责任。此外，会议还讨论了利用地下水资源保障阿特劳州和曼格斯套州居民饮用水供应的措施。

【编译：木合塔尔·木拉提】