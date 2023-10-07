政府总理主持召开东哈州经济社会发展专题会议

斯马伊洛夫强调，东哈州经济发展首先取决于采矿业的发展。与此同时，东哈州在能源、农工综合体、交通物流和旅游等行业拥有巨大的发展潜力。

Фото: Фото: primeminister.kz

-当前，电动汽车行业蓬勃发展，这对锂金属资源的开发利用具有重要意义。目前，东哈州乌兰县、谢莫奈哈县及乌斯卡曼市郊区有6座锂矿，而更多的矿床尚未进行地质勘探。东哈州地理位置有利，靠近锂金属最大消费国中国和其他亚洲市场。为了充分利用这一机遇，东哈州政府应积极吸引投资来开采新的锂矿。-他说。

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他进一步指出，东哈萨克斯坦应该积极发展水力发电行业，这是一种可再生能源。

-为了满足当地的电力需求并降低输电线路的能量损耗，有必要效仿阿勒泰县的图尔格森-1号水电站，积极实施小型水电站建设项目。-斯马伊洛夫说。

政府首脑还强调，政府每年都会拨款支持国内农业生产者。

-我们将继续为农工综合体项目提供资金支持。然而，我要强调的是，必须最大限度地提高预算资金的使用效率，并优先考虑那些回报率高的项目。-他说。

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他特别指出，与企业家们加强合作，共同实施蔬菜储藏设施建设和现代化综合计划至关重要。

-目前，我们为蔬菜储藏设施建设提供高达50%的投资补贴。换句话说，国家在这一领域提供了重要的支持措施。要高度重视这一点，并加强协调工作。-斯马伊洛夫强调。

【编译：阿遥】