11:42, 07 10月 2023 | GMT +6
政府总理主持召开东哈州经济社会发展专题会议
（哈萨克国际通讯社讯）6日，政府总理阿里汗·斯马伊洛夫在乌斯卡曼市主持召开了东哈州经济社会发展问题专题会议。
斯马伊洛夫强调，东哈州经济发展首先取决于采矿业的发展。与此同时，东哈州在能源、农工综合体、交通物流和旅游等行业拥有巨大的发展潜力。
-当前，电动汽车行业蓬勃发展，这对锂金属资源的开发利用具有重要意义。目前，东哈州乌兰县、谢莫奈哈县及乌斯卡曼市郊区有6座锂矿，而更多的矿床尚未进行地质勘探。东哈州地理位置有利，靠近锂金属最大消费国中国和其他亚洲市场。为了充分利用这一机遇，东哈州政府应积极吸引投资来开采新的锂矿。-他说。
他进一步指出，东哈萨克斯坦应该积极发展水力发电行业，这是一种可再生能源。
-为了满足当地的电力需求并降低输电线路的能量损耗，有必要效仿阿勒泰县的图尔格森-1号水电站，积极实施小型水电站建设项目。-斯马伊洛夫说。
政府首脑还强调，政府每年都会拨款支持国内农业生产者。
-我们将继续为农工综合体项目提供资金支持。然而，我要强调的是，必须最大限度地提高预算资金的使用效率，并优先考虑那些回报率高的项目。-他说。
他特别指出，与企业家们加强合作，共同实施蔬菜储藏设施建设和现代化综合计划至关重要。
-目前，我们为蔬菜储藏设施建设提供高达50%的投资补贴。换句话说，国家在这一领域提供了重要的支持措施。要高度重视这一点，并加强协调工作。-斯马伊洛夫强调。
【编译：阿遥】