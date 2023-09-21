政府总理主持召开经济去垄断化委员会会议

委员会对一家私营公司的活动进行了审查。

该公司拥有一条从矿床将原材料输送至沥青厂的石油管道。 由于该方向没有其他类似的管道，因此不可能以替代方式运输石油。因此，该公司便利用其垄断地位，将运价设定为比其他市场参与者高出30倍。

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根据讨论结论，委员会指示授权国家机构，通过哈萨克斯坦共和国国家经济部自然垄断监管委员会分析​​既定价格的合理性并采取必要措施。

会议还讨论了将阿特劳炼油厂和巴甫洛达尔石化厂外包出去的多项服务功能重新移交给企业自身的问题。

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具体而言，巴甫洛达尔石化厂自动化和管道维护、供水和管道服务功能向企业移交的第一阶段工作已经完成。而剩余的建筑和安装服务、电网和通风系统的技术维护等功能的移交工作将在年底前完成。

此外，与会者还讨论了将医疗机构装备和机械领域的企业从信托管理移交给卫生部，以及有效利用此前已经归还给国家资产框架的铁路支线的问题。

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【编译：木合塔尔·木拉提】