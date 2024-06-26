政府总理主持召开欧亚开发银行理事会例会

欧亚开发银行董事会主席尼古拉·珀德古佐夫指出，2023年该行保持了金融稳定，并强化了作为运营领域领先发展机构的作用。

据他介绍，EDB年投资额达17亿美元。2023年度，该行加大了“绿色投资”领域的工作——截至年底，当前投资组合中的绿色项目金额超过6亿美元。根据前两年的结果，2022-2026年投资战略的指标绩效为140%。

EDB运营18年以来，累计投资组合已达147亿美元，项目总数达285个。主要贡献是在交通基础设施、数字系统、绿色能源、农业、工业和工程领域具有整合效应的项目。

背景资料：欧亚开发银行是在欧亚地区开展投资活动的国际金融组织。成立18年以来，该行为促进成员国的经济增长，扩大成员国之间的贸易和经济联系，并通过投资项目发展欧亚空间的一体化进程做出贡献。

EDB授权资本为70亿美元，其中实收资本为15亿美元，活期资本为55亿美元。该行在其运营中遵循联合国可持续发展目标和 ESG 标准。

【编译：小穆】