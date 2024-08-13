哈萨克斯坦政府修订难民身份认定规则

新规明确，一旦决定授予某人难民身份，地方行政机关应在5个工作日内将决定书送达本人。

同时，如果被认定为难民的人在收到决定书副本3个月内未前往地方行政机关领取难民证，且有证据表明其未居住在登记的地址，或已离开哈萨克斯坦，地方行政机关将撤销其难民身份。

如果难民在哈萨克斯坦境内更换居住地，其个人档案将转至新的登记地。

对于未获准获得难民身份的申请人，地方行政机关将在5个工作日内向其送达或邮寄拒签决定，并说明理由和申诉途径，同时将决定副本送交相关部门。

在对难民身份进行延期审查时，地方行政机关将核实难民的难民证、居留证（如有）、旅行证件，并更新其家庭状况、家庭成员、居住地址等信息。

如果决定不予延长难民身份，地方行政机关将在5个工作日内通知相关部门，并向当事人送达或邮寄决定书，宣布其难民证无效。

如果决定取消难民身份，地方行政机关将在5个工作日内向当事人送达或邮寄决定书，说明理由和申诉途径，并通知相关部门。

新规定将于8月20日起生效。

【编译：阿遥】